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17 дек 2020

Kia Carnival сертифицирован для России

Kia Carnival сертифицирован для России
Автор фото: фирма-производитель

В следующем году на наш рынок приедет Kia Carnival. В ожидании новинки мы можем пока ознакомиться с сертификацией

А здесь, читатели Motorpage, есть откровения! Например, в двигателях. Как вы думаете, с каким мотором Carnival доберется до нас? Если ваш ответ – нечто большое и бензиновое, то вы окажетесь правы – 3.5 литровый V6 на 249 лошадиных сил – это уже, в некотором роде, классика.  Правда, как вы отреагируете на тот факт, что мотор то будет не один? Да, Carnival приедет к нам и с дизельным двигателем! Это двухлитровый агрегат с турбонаддувом на 199 лошадиных сил.  А трансмиссия на оба мотора одна – восьмиступенчатый автомат. Тип привода – передний. Альтернативы нет, хоть создатели и называют новинку кроссвэном.

Габаритная длина автомобиля по сравнению с предшествующим поколением увеличена на 40 мм до 5 155 мм, что позволило создать наиболее просторный салон за всю историю модели. К слову, про салон, в Kia обещают очень гибкую компоновку (будет присутствовать и семиместный вариант). 

При написании новости использовалась информация:
Kia

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