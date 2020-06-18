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18 июн 2020

Опубликован тизер семиместного минивэна Kia нового поколения

Опубликован тизер семиместного минивэна Kia нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Kia Motors опубликовала первый официальный тизер полноразмерного минивэна Carnival следующего, четвертого поколения

Судя по фото , в новом поколении Карнивал станет похож на кроссоверы: он получит выраженную носовую часть и широкие колесные арки. Передок выполнен в фирменном стиле с решеткой радиатора в форме «улыбка тигра» (Tiger nose), обращает на себя внимание и протянувшаяся от передних фар до задних фонарей подштамповка на боковых панелях. Для этой концепции кузова Kia даже придумала название — Grand Utility Vehicle (большой универсальный автомобиль).

Официальной технической информации о новинке пока нет, зарубежные издания сообщают, что минивэн построен на платформе кроссовера Sorento последнего поколения. Колесная база Carnival, как ожидается, увеличится на 30 мм, под капотом на выбор появятся 2,2-литровый турбодизель и бензиновая турбированная «четверка» объемом 2,5 литра.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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