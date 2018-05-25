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25 май 2018

Kia Ceed: известны двигатели для России

Kia Ceed: известны двигатели для России
Автор фото: фирма-производитель

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное компании Kia на хэтчбек Ceed, продажи которого стартуют позднее в этом году.

Благодаря ему стала известная моторная гамма, с которой Ceed (помните, что название cee’d ушло в прошлое вместе с предыдущим поколением?) будет продаваться на российском рынке. Все они бензиновые. Базовым станет 1,4-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 100 л.с. Кроме него будет доступен 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 128 л.с., а топовым станет турбированная версия 1,4-литрового двигателя (140 л.с.).

Атмосферные двигатели получат 6-ступенчатую механическую коробку передач и традиционный «автомат», а турбовариант будет оснащаться роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Новое поколение Kia Ceed было представлено в марте этого года на автосалоне в Женеве. Машина действительно серьезно изменилась и нельзя сказать, что это хорошо: от былой молодежности cee’d при смене поколений и написания модели (теперь это Ceed) не осталось и следа. Хэтчбек построен на одной платформе с Hyundai i30, но и внешне напоминает его. Линия крыши будто очерчена циркулем, никаких особо ярких эмоциональных элементов у машины нет.

Интерьер перекликается с другими моделями корейской компании. Самая заметная деталь: отдельно стоящий экран информационно-развлекательной системы вверху центральной консоли (в зависимости от комплектации его диагональ может составлять 5,7 или 8 дюймов).
 

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При написании новости использовалась информация:
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