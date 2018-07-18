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18 июл 2018

Kia Ceed для России: только хэтчбек и три мотора

Kia Ceed для России: только хэтчбек и три мотора
Автор фото: фирма-производитель

Kia cee’d — вторая по популярности модель гольф-класса на российском рынке, впереди только Skoda Octavia. За первое полугодие продажей корейской машины просели, но делу должно помочь новое поколение Ceed, которое лишилось апострофа в названии.

Производство новинки уже стартовало на калининградском «Автоторе», хотя официальная премьера машины намечена на конец августа: она пройдет в рамках Московского международного автосалона. Судя по фото, по крайней мере, пока, для нас будет доступен исключительно пятидверный хэтчбек.

На российском заводе Kia Ceed собирают с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1,4 MPI (100 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 1,6 MPI (128 л. с.), доступный как с механической, так и автоматической трансмиссией. Самым мощным станет новый бензиновый двигатель T-GDI объемом 1,4 л (140 л. с.) с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT.

В новом поколении для Kia Ceed предусмотрено довольно широкое и инновационное оборудование. Так, в зависимости от комплектации, машина получит систему удержания в полосе второго поколения, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и ассистент распознавания дорожных знаков (SLIF) с функцией автоматического торможения. В центральной консоли для смартфона предусмотрена ниша с возможностью беспроводной зарядки.

Российские дилеры получат Kia Ceed в третьем квартале этого года. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.
 

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При написании новости использовалась информация:
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