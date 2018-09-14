Рассекретили новые Ceed. Скоро покажут

Компания KIA предоставила информацию о своих новинках в семействе Ceed. В Париже будут демонстрироваться две машины: Pro и GT

Новая GT наследует традиции предшественницы, но она стала ещё более «драйверской». Двигатель в том же объёме, но мощнее – он выдаёт 204 л. с., появилось много новых «помощников», новая адаптивная система устойчивости. МКПП осталась без изменений с 6-ю ступенями. А для любителей автоматов – преселективная коробка с двумя сцеплениями и 7-ю ступенями. Это собственная разработка концерна специально для этой версии.

Модель Pro, которая названа венцом семейства, получила значительные изменения. Она стала больше и комфортнее. Кузов и подвеска – пожалуй, самое интересное в этом авто. Все четыре колеса имеют независимую подвеску. Передние – Мак-Ферсон. Задние – многорычажную. Кузов Pro имеет с GT обзие черты только в районе капота, но отличается значительным наклоном заднего стекла. Все остальные формы оригинальные. Всё это стало возможным потому, что машина сделана серийной из представленного в прошлом году концепта. Настройка подвески – отдельная «фишка» ProCeed. Инженеры обещают особую управляемость, причём и в городе, и на горной дороге. Так что, поклонникам KIA будет на что взглянуть в этом году.