Автомобильный портал Motorpage
14 сен 2018

Рассекретили новые Ceed. Скоро покажут

Рассекретили новые Ceed. Скоро покажут
Автор фото: фирма-производитель

Компания KIA предоставила информацию о своих новинках в семействе Ceed. В Париже будут демонстрироваться две машины: Pro и GT

Новая GT наследует традиции предшественницы, но она стала ещё более «драйверской». Двигатель в том же объёме, но мощнее – он выдаёт 204 л. с., появилось много новых «помощников», новая адаптивная система устойчивости. МКПП осталась без изменений с 6-ю ступенями. А для любителей автоматов – преселективная коробка с двумя сцеплениями и 7-ю ступенями. Это собственная разработка концерна специально для этой версии.

Модель Pro, которая названа венцом семейства, получила значительные изменения. Она стала больше и комфортнее. Кузов и подвеска – пожалуй, самое интересное в этом авто. Все четыре колеса имеют независимую подвеску. Передние – Мак-Ферсон. Задние – многорычажную. Кузов Pro имеет с GT обзие черты только в районе капота, но отличается значительным наклоном заднего стекла. Все остальные формы оригинальные. Всё это стало возможным потому, что машина сделана серийной из представленного в прошлом году концепта. Настройка подвески – отдельная «фишка» ProCeed. Инженеры обещают особую управляемость, причём и в городе, и на горной дороге. Так что, поклонникам KIA будет на что взглянуть в этом году.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Planet Today, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
KIA Ceed SW 2018

KIA Ceed SW: с супербагажником для комфортабельных путешествий

29 августа 2018
Kia Ceed

Kia назвала комплектации нового Ceed для России

08 августа 2018
Kia Ceed

Kia Ceed для России: только хэтчбек и три мотора

18 июля 2018
Kia Proceed

Kia представит универсал Proceed осенью

29 мая 2018
Kia Ceed

Kia Ceed: известны двигатели для России

25 мая 2018
Kia Ceed

Kia Ceed получит гибридные версии

23 марта 2018

 Новости KIA Cee'd

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Optima - kia optima 2019 миг между прошлым и будущим Тест драйв
14 сентября 2018

KIA Optima
"Миг между прошлым и будущим"
Renault Koleos - renault koleos 2017 решил сыграть на премиальном поле
Тест драйв
12 сентября 2018

Renault Koleos
"Renault Koleos решил сыграть на премиальном поле"
Lexus LS - lexus ls 500 f sport 2018 удивительное – рядом: lexus ls стал драйверским автомобилем
Тест драйв
10 сентября 2018

Lexus LS
"Удивительное – рядом: Lexus LS стал драйверским автомобилем"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"

Написано новостей:

2 1 9 2 8