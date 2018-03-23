Хэтчбек Ceed (новое поколение cee’d) традиционно будет продаваться только в Европе, однако, и здесь практически любой модели вскоре понадобится гибридная или полностью электрическая версия. Поэтому он получит как минимум один «зеленый» вариант.

Помимо традиционных версий с бензиновыми и дизельными турбодвигателями в гамме Ceed появится и «мягкий» гибрид с 48-вольтной электросистемой. Электромотор тут будет небольшой мощности и на него ляжет забота по запуску двигателя после остановки (с учетом системы Старт-Стоп это немаловажно).

Кроме того, в Kia рассматривают возможность и создания на базе Ceed полноценного подзаряжаемого гибрида. Технические подробности неизвестные, но вероятнее всего в его основу ляжет 1,4-литровый «атмосферник», электрический двигатель и блок батарей небольшой емкости. Исключительно на электричестве хэтчбек сможет проехать до 35 километров. А вот полностью электрической версии у Ceed однозначно не будет.

Напомним, Kia Ceed будет представлен через пару недель на автосалоне в Женеве. Машина построена на одной платформе с хэтчбеком Hyundai i30 и пришла на смену модели cee’d. Дизайн хэчтбека стал консервативнее, размеры при этом практически не изменились.

В моторную гамму Kia Ceed на первом этапе войдут 1,4-литровый мотор в атмосферном (100 л.с.) и турбированном (140 л.с.) вариантах, а также литровый турбомотор мощностью 120 л.с. В Европе машина будет доступна также с 1,6-литровым турбодизелем (115 и 136 л.с.).

