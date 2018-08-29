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29 авг 2018

KIA Ceed SW: с супербагажником для комфортабельных путешествий

KIA Ceed SW: с супербагажником для комфортабельных путешествий

Корейский автобренд KIA презентовал на Московском Международном Автосалоне новый универсал с максимальной вместимостью багажника

Это уже третье поколение моделей KIA Ceed от корейского концерна, которое попадает на российский авторынок. Ceed Sport Wagon является долгожданным в нашей стране благодаря потрясающей вместимости. В данной модели багажник на почти сотню литров больше в объеме, чем в модели предыдущего поколения – он обладает пространством в 625 литров. В своем классе автомобиль побил все рекорды по вместительности. Удобной опцией стал электропривод на задней дверце и возможность открытия крышки багажного отсека бесконтактным путем.

Гамма силовых установок новинки во многом аналогична хэтчбекам Ceed нового поколения, которые также скоро будут поставляться в Россию. Базовая модель двигателя представляет собой агрегат на 100 л.с. объемом 1,4 литра. КПП – механическая, на 6 ступеней. Второй вариант двигателя обладает объемом 1,6 литра, который выдает 128 л.с.. Он предлагается в паре как с АКПП, так и с «механикой». Максимальную динамику универсала Ceed Sport Wagon можно получить при покупке топовой версии – с двигателем на 1,4 литра и 140 л.с., где присутствует  7-диапазонный робот с 2 сцеплениями.

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