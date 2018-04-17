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17 апр 2018

Kia представит универсал Proceed осенью

Kia представит универсал Proceed осенью
Автор фото: фирма-производитель

Когда в прошлом году компания Kia показала яркий концепт Proceed, многие надеялись, что весной он перевоплотиться в серийную модель. Но в Женеве был показан хэтчбек, которыq уж никак не назовешь эмоциональным.

Однако руководитель департамента планирования корейской марки Давид Лаброс заявил в одном из последних интервью, что стоит дождаться осеннего автосалона в Париже, где Ceed получит третий «очень интересный» вариант кузова. Прямо о кузове «шутинг-брейк» сказано не было, но мы надеемся, что Лаброс не имел ввиду фастбэк или псевдокроссовер, когда анонсировал будущую новинку.

На европейском рынке хэтчбек Kia Ceed представлен с 1- и 1,4-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 120 и 140 л.с., 1,4-литровым «атмосферником» мощностью 100 л.с. и турбодизелями мощностью 115 и 136 л.с. В качестве трансмиссий предлагаются 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатый «робот». Но не исключено, что Kia Proceed будет иметь иную техническую начинку, например, более мощный силовой агрегат.
 

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При написании новости использовалась информация:
Auto Week

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