Когда в прошлом году компания Kia показала яркий концепт Proceed, многие надеялись, что весной он перевоплотиться в серийную модель. Но в Женеве был показан хэтчбек, которыq уж никак не назовешь эмоциональным.

Однако руководитель департамента планирования корейской марки Давид Лаброс заявил в одном из последних интервью, что стоит дождаться осеннего автосалона в Париже, где Ceed получит третий «очень интересный» вариант кузова. Прямо о кузове «шутинг-брейк» сказано не было, но мы надеемся, что Лаброс не имел ввиду фастбэк или псевдокроссовер, когда анонсировал будущую новинку.

На европейском рынке хэтчбек Kia Ceed представлен с 1- и 1,4-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 120 и 140 л.с., 1,4-литровым «атмосферником» мощностью 100 л.с. и турбодизелями мощностью 115 и 136 л.с. В качестве трансмиссий предлагаются 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатый «робот». Но не исключено, что Kia Proceed будет иметь иную техническую начинку, например, более мощный силовой агрегат.

