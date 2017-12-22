Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2017

Новый Kia cee’d: первое фото без камуфляжа

Новый Kia cee’d: первое фото без камуфляжа

Компания Kia заканчивает тесты третьего поколения модели гольф –класса cee’d. Несмотря на то, что данная модель рассчитана на европейский рынок, испытания на вредные выбросы она проходит на родине компании в Корее.

Там-то и удалось заснять хэтчбек без всякого камуфляжа. По единственной и не очень четкой фотографии понятно, что ни о какой преемственности поколений и речи быть не может. Новый cee’d не унаследовал никаких элементов нынешнего поколения. Машина стала более динамичной и спортивной.

По неофициальной информации в следующем поколении Kia cee’d лишится трехдверной модификации: имя pro_cee’d будет присвоено универсалу с кузовом shooting-brake, который, правда, выйдет на рынок последним. В начале же, в марте 2018 года на автосалоне в Женеве Kia представит пятидверный хэтчбек. Позднее появится обычный универсал и его приподнятая псевдовнедорожная версия, которая может получить приставку X-Line в названии.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia

Kia подтвердила создание спортуниверсала cee’d

28 ноября 2017
Kia Proceed

Kia рассекретила новый концепт

07 сентября 2017
Kia

Kia намекнула на новый cee’d концептом

30 августа 2017

KIA cee’d нового поколения встал на конвейер в Калининграде

14 октября 2015
Kia Ceed 2016

Обновленный KIA cee’d приедет в Россию в ближайшие месяцы

14 сентября 2015
Kia Ceed 2016

Kia обновила компактный хэтч cee’d

01 сентября 2015

 Новости KIA Cee'd

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Subaru XV - subaru xv 2018 особо ценный экземпляр
Тест драйв
15 декабря 2017

Subaru XV
"Особо ценный экземпляр"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 9 8