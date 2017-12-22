Компания Kia заканчивает тесты третьего поколения модели гольф –класса cee’d. Несмотря на то, что данная модель рассчитана на европейский рынок, испытания на вредные выбросы она проходит на родине компании в Корее.

Там-то и удалось заснять хэтчбек без всякого камуфляжа. По единственной и не очень четкой фотографии понятно, что ни о какой преемственности поколений и речи быть не может. Новый cee’d не унаследовал никаких элементов нынешнего поколения. Машина стала более динамичной и спортивной.

По неофициальной информации в следующем поколении Kia cee’d лишится трехдверной модификации: имя pro_cee’d будет присвоено универсалу с кузовом shooting-brake, который, правда, выйдет на рынок последним. В начале же, в марте 2018 года на автосалоне в Женеве Kia представит пятидверный хэтчбек. Позднее появится обычный универсал и его приподнятая псевдовнедорожная версия, которая может получить приставку X-Line в названии.

