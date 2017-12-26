В сети появились первые четкие фотографии нового поколения Kia cee’d безо всякого камуфляжа. Автомобиль сняли в Южной Корее, там же, где несколько днями ранее хэтчбек нового поколения был пойман фотошпионами во время испытаний на вредные выбросы.

Несмотря на то, что третье поколение Hyundai i30 уже продается больше года, соплатформенный cee’d будет представлен только в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Удивительно, но в профиль и сзади i30 и новый cee’d практически не отличаются! У машины, которую удалось сфотографировать довольно агрессивный аэродинамический обвес: вероятнее всего перед нами версия GT-Line. Конечно, спереди это стопроцентноузнаваемая Kia: фирменная радиаторная решетка «улыбка тигра», капот с ребрами и подштамповками, но в целом такое ощущение, что в Kia решили особо и не стараться над внешностью хэтчбека.

Впрочем, у Kia будет свой козырь: через некоторое время после хэтчбека дебютирует универсал с кузовом shooting-brake, он заменит собой трехдверку pro_cee’d. Отказ от последней связан с низким спросом от таких модификаций: от трехдверок в гольф-классе уже отказались, например, в Audi BMW и Volkswagen. Кроме яркой модификации следующее поколение cee’d получит обычную грузопассажирскую версию с менее динамичным, но более практичным кузовом, также появится вариант X-Line, который будет маскироваться под кроссовер.

Технически новый Kia cee’d будет полностью идентичен Hyundai i30. Он получит бензиновые турбомоторы объемом 1 и 1,4 литра и 1,6-литровый турбодизель мощностью от 90 до 145 л.с. В качестве транcмиссии будут предлагаться уже знакомые 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.