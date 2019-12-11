Сертифицирован Kia Mohave для России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый внедорожник Kia Mohave

Планируется, что новый Kia Mohave, как и кроссовер Seltos, будет собираться на мощностях калининградского завода «Автотор». В продажу на российском рынке новинка должна поступить в 2020 году. Отметим, что, как и в Корее, новый Mohave на нашем рынке будет предлагаться с 3,0-литровым дизельным двигателем V6, правда, для нашего рынка его мощность была снижена с 260 до 249 лошадиных сил. Мотор будет работать в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Отметим, что по сравнению с предшественником новому Mohave значительно изменили внешность и интерьер, однако, рамная структура кузова, подвеска, как и двигатель остались прежними.