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26 янв 2017

Kia расширила список опций седана Optima для российского рынка

Kia расширила список опций седана Optima для российского рынка
Автор фото: пресс.киа.ру

Пресс-служба южнокорейской компании Kia опубликовала подробности комплектаций и полный прайс-лист на седан бизнес-класса Optima, а также его «заряженную» версию Optima GT, для российского рынка.

Некоторые автопроизводители с вступлением в силу положений нового Технического регламента Таможенного союза, а следовательно, и введением требования об обязательном наличии в своих автомобилях отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, пересмотрели комплектации некоторых моделей из своей российской линейки.

Одним из таких автопроизводителей стала южнокорейская компания Kia, которая недавно объявила о старте продаж седанов бизнес-класса Optima и Optima GT 2017 модельного года.

Теперь стандартный седан в базовой комплектации, помимо системы ЭРА-ГЛОНАСС, оснащается системой контроля давления в шинах, систему обогрева первого ряда кресел, а в мультимедийной системе появился Bluetooth-интерфейс для синхронизации с мобильными гаджетами.

«Заряженная» версия GT отдельно получила вместо старой системы адаптивного освещения AFLS с ксеноновой «начинкой» новые светодиодные ходовые огни с автоматической регулировкой угла наклона, а также полный комплект новых кресел.

Кроме того, все комплектации автомобиля, кроме базовой Classic, отныне оснащаются информационно-развлекательным комплексом нового поколения, которая отличается от своего предшественника более мощным процессором (тактовая частота – 1 ГГц) и расширенной оперативной памятью (1Гб). Управляется она с помощью нового емкостного сенсорный экрана диагональю 8 дюймов (за исключением комплектации Luxe – там устанавливается 7-дюймовый дисплей).

Приобрести новинку можно уже сейчас у официальных дилеров компании в России. Стоимость автомобиля варьируется в пределах от 1 159 900 рублей до 1 809 900 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Uincar, Автостат

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