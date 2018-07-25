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25 июл 2018

Kia рассказала об обновленной Optima для России

Kia рассказала об обновленной Optima для России
Автор фото: фирма-производитель

Обновленную Kia Optima представили еще в начале года, но до нас седан доберется только в августе. Эта модель в России крайне важна для Kia: по продажам в своем сегменте она проигрывает лишь бессменному лидеру Toyota Camry.

Но если японский седан популярен у корпоративщиков, то Kia Optima чаще покупают частники, предпочитающие самостоятельно ездить за рулем, а не на заднем диване, с которого и открываются все преимущества Toyota Camry.

В ходе рестайлинга изменения минимальны (от добра добра не ищут). Обновилась радиаторная решетка и бамперы, появились светодиодные противотуманки, а на дорогих версиях ксеноновые фары уступили место светодиодным. Задние фонари форму не поменяли, но стали светодиодными. В интерьере перемен еще меньше, отметить можно, разве что, новый руль, да обновленную мультимедийную систему.

На российском рынке Kia Optima будет предлагаться с прежними двигателями: 2- и 2,4-литровыми «атмосферниками» мощностью 150 и 188 л.с., а также с двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 л.с., который положен только топовой версии GT. Все комплектации кроме базовой оснащаются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Практически не поменялись и цены: прибавка, в зависимости от комплектации, составила 20-30 тысяч рублей, а базовая версия даже подешевела на десять тысяч рублей. Оснащение также осталось практически неизменным. Но у версии с 2-литровым атмосферным двигателем появилась богатая комплектация Premium, которая включает в себя обвес GT Line, адаптивные фары и панорамную крышу.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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