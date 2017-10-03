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3 окт 2017

Kia сделает конкурента Lada XRAY и Renault Sandero Stepway

Kia сделает конкурента Lada XRAY и Renault Sandero Stepway
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia анонсировала линейку моделей, разработанных специально для России. Она получит название X-Line и будет создана на базе существующих моделей. В коротком видеотизере мелькают части нынешних моделей компании и задняя часть одной неизвестной.

Судя по очертаниям и профилю речь идет о хэтчбеке Kia Rio нового поколения. Да не простом, а псевдокроссоверном, приподнятой версии, имеющей увеличенный дорожный просвет, защитный обвес из неокрашенного пластика и багажные рейлинги на крыше.

Такая модель уже существует: в Китае продается хэтчебк Kia KX Cross, именно на его базе сделана будущая новинка. Обычный хэтчбек для России будет недоступен. Не будет у нас и бюджетного кроссовера: В Hyundai-Kia не хотят внутреннего каннибализма с Hyundai Creta.

Технически модель будет полностью идентична седану и получит 100- и 123-сильные бензиновые двигатели в сочетании с «механикой» и автоматической коробкой передач.

Вероятнее всего, после Kia Rio X-Line на рынке появятся и подобные варианты, сделанные на базе других легковых моделей: Picanto и cee’d.
 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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