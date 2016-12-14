Пресс-служба южнокорейской компании Kia сообщила о пополнении линейки комплектаций российского бестселлера – модели Rio.

Официальные дилеры южкорейского автопроизводителя в России открыли прием заказов на новую комплектацию популярной в России (2-ое место по объему продаж в ноябре этого года) модели Rio под названием Premium Navi. В основу этой комплектации легла лимитированная версия Premium 500, которая ранее была выпущена компанией в честь реализации 500-тысячного экземпляра Rio в России. Фактически, единственным их отличием стало отсутствие у Premium Navi таблички с логотипом Premium 500.

Premium Navi стала новой топовой комплектацией модели Rio и унаследовала весь список тенического оснащения комплектации Premium. Однако, помимо стандартных опций, Kia Rio в новой версии поставляется с одной из самых передовых навигационных систем южнокорейской компании с функцией обновления информации о дорожной ситуации в режиме реального времени. Благодаря этой системе, водитель сможет заранее узнать о пробках, ремонтных работах, перекрытиях и других препятствиях на своем пути. Подключение навигационной системы к интернету будет осуществляться с помощью смартфона, который, в свою очередь, синхронизируется с навигационной системой при помощи функции Miracast.

Она же поможет синхронизировать смартфон и с мультимедиа-системой, чтобы предоставить водителю доступ ко всем своим приложениям на 7-дюймовом сенсорном экране. Однако эта функция будет доступна только для владельцев смартфонов LG и Samsung под управлением ОС Android.

Стоимость Kia Rio в новой топовой комплектации составит 931 900 рублей. Однако, с учетом всех действующих специальных предложений, в декабре автомобиль можно будет приобрести по цене от 810 700 рублей.