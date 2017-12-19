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19 дек 2017

Обновленный Kia Sorento Prime появится в России в феврале

Обновленный Kia Sorento Prime появится в России в феврале
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia привезет обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime (он же Sorento третьего поколения) на российский рынок в феврале следующего года. Машина была впервые показана в июле этого года в Сеуле.

Кроссовер несильно изменился внешне: соты в радиаторной решетке стали крупнее, изменилась форма бамперов (в переднем изменилось расположение противотуманок, а в заднем появились выемки под патрубки выхлопной системы). Полностью обновились фары и фонари, причем топовые версии могут оснащаться адаптивными светодиодными фарами.

В интерьере изменений и того меньше: изменились руль и форма рычага выбора режимов работы «автомата», на центральной консоли появилась площадка с беспроводной зарядкой для смартфонов.

В гамме появился новый 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 249 л.с., он заменил старый 3,3-литровый силовой агрегат мощностью 250 л.с. Также в гамме остались 2,4-литровый бензиновый двигатель (188 л.с.) и 200-сильный 2,2-литровый турбодизель. Бензиновые силовые агрегаты оснащаются 8-ступенчатым «автоматом», старые двигатели сохранили 6-ступенчатую коробку.

Также в системе управления режимами электроники (отдача двигателя, скорость переключений «автомата», отзывчивость педали газа) обзавелась режимом Smart. В нем компьютер анализирует стиль вождения и подстраивает все системы под конкретного водителя.
 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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