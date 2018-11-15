Новый KIA Soul представят в Лос-Анджелесе

Предполагается, что новинка получит полный привод и моторы от Hyundai Kona

Компания показала тизерные фотографии, на которых изображена задняя часть автомобиля. Все это, как и сделанные недавно шпионские фотографии, говорит нам о том, что "квадратность" у нового Soul никуда не денется. При этом паркетник получит новую головную оптику (сверху – узкие ходовые огни, соединенные между собой перемычкой, под ними – фары, еще ниже – противотуманки), а его задние фонари стали больше и теперь заходят на багажную дверь. Похожие задние фары сделаны на Cadillac Escalade.

По ходовым характеристикам нас ждут интересные вещи. Если учитывать тот факт, что новое поколение "Соула" может быть построено на платформе Hyundai Kona, то и моторы могут быть установлены те же самые. Напомним что гамма двигателей у Hyundai следующая: бензиновый «атмосферник» 2.0 MPI (149 л.с.) и 177-сильным турбодвигатель 1.6 T-GDI. Причем эти двигатели доступны только в США, а для Европы еще могут предлагаться дизельные двигатели 1.6 CRDi (115 л.с.) и 1.6 Smartstream (136 л.с.).

Что характерно, по заявлению компании, Европа не получит KIA Soul c ДВС. Ей предназначены только электрические версии. Собственно новый Soul будет представлен 28 ноября, на глобальный рынок автомобиль выйдет в следующем году. Скорее всего автомобиль доберется и до России.