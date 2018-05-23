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23 май 2018

Kia представила обновленный Sportage

Kia представила обновленный Sportage
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia рассекретила обновленный кроссовер Sportage, публичная премьера которого состоится осенью на автосалоне в Париже.

Эта модель — самая популярная в гамме Kia, в прошлом году в мире было продано более 450 тыс. Sportage, потому к обновлению крососвера корейцы подошли аккуратно. В итоге, машине придали более премиальный «лоск», ограничившись косметическими изменениями.

Проще всего отличить обновленную версию по новому переднему бамперу с горизонтальными ламелями, рассекающими боковые воздухозаборники надвое. Также у кроссовера обновились фары, сзади изменений куда меньше: новый бампер, а плашка, визуально соединяющая фонари, теперь не хромированная, а красная, как и на других моделях Kia. Версия GT Line получила глянцевую черную радиаторную решетку и накладки на бампера и пороги с таким же эффектом «рояльного лака».

В интерьере изменений тоже немного. Кроссовер получил новое рулевое колесо, изменилась форма центральных дефлекторов системы вентиляции, появилась новая мультимедийная система с экраном, который обрамлен более узкой рамкой.

Изменений по технике тоже немного. Турбодизель объемом 1,7 л заменили новым 1,6-литровым с впрыском мочевины (у него два варианта форсировки: 115 и 136 л.с.). А вариант с 2-литровым турбодизелем обзавелся системой «мягкого» гибридного привода. Здесь установлен небольшой электродвигатель и блок батарей емкостью всего 0,46 киловатт-часа. Все эти ухищрения нужны не для экономии топлива или улучшения динамики, а для того, чтобы Kia Sportage гарантированно «вписался» в новые требования WLTP по экономичности и выбросам, которые вступают в силу в Европе осенью. Так что до нас машины с такими силовыми агрегатами вряд ли доедут.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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