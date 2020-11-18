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18 ноя 2020

Новый Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа

Новый Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа

Премьера нового Kia Sportage должна состояться в Китае в рамках автосалона в Гуанчжоу. Незадолго до дебюта в Сети появились фотографии автомобиля без камуфляжа

Kia Sportage пятого поколения должны были представить еще в первой половине 2020 года, однако затем мировую премьеру отложили на весну 2021 года. При этом китайская версия, которую покажут уже 22 ноября, отличатся от глобального Sportage . Китайский Sportage Ace (так называется версия) вытянулся в длину на 40 миллиметров, получил принципиально новую радиаторную решетку и оптику, выполненную в стиле нового Sorento. Задние фонари теперь прямоугольные, с парой параллельных вертикальных полос, а на порогах и бамперах появился декоративный оранжевый элемент.

Ожидается, что Sportage Ace укомплектуют 200-сильным наддувным двигателем объемом 1,5 литра. Динамические характеристики пока не раскрывают. Для новинки заявлены внушительный набор электронных ассистентов, виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма, а также семидюймовый экран мультимедийной системы.

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