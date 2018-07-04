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4 июл 2018

Обновленный Kia Sportage для России: первая техническая информация

Обновленный Kia Sportage для России: первая техническая информация
Автор фото: фирма-производитель

Опубликовав в мае три фотографии обновленного Sportage, компания Kia ушла в глухую оборону и не делится информацией о машине. Но некоторые технические подробности стали доступны благодаря получению моделью Одобрению типа транспортного средства (ОТТС).

Судя по ОТТС после рестайлинга Kia Sportage сохранит в гамме 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. и 2-литровый «атмосферник» мощностью 150 л.с. Кроме того, добавлен базовый 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 132 л.с. Последний может работать на бензине Аи-92.

Также в гамме появится новый для нас 2,4-литровый атмосферный мотор мощностью 184 л.с. Kia Sportage с ним продается в Северной Америке. Двигатель будет сочетаться с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Топливо — Аи-92.

Топовый вариант с 2-литровым турбодизелем (185 л.с.) обзавелся 8-ступенчатым «автоматом». Этот вариант довольно дорогой: дорестайлинговый Kia Sportage с турбодизелем стоит более 2 миллионов рублей. А вот версии с «мягким» гибридом (soft hybrid), которая появится на европейском рынке, нам не положено.

Обновленный Kia Sportage покажут в России на Московском международном автосалоне в конце августа. Продажи кроссовера начнутся осенью.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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