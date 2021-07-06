Представлен новый Kia Sportage

Состоялась мировая премьера пятого поколения Kia Sportage. Инновационность новой модели выводит ее на новый уровень

Начнем с технической составляющей. Пятое поколение Sportage создано на новой платформе Kia N3. Что касается двигателей, то на старте продаж под капотом машины расположится бензиновый двигатель 1,6 TGDI мощностью в 180 лошадиных сил. Чуть позже появится и альтернатива в виде дизельного двухлитрового двигателя. Любопытно, но он развивает практически схожую мощность – 186 лошадиных сил. Что касается трансмиссий, то бензиновый мотор сочетается с механикой или 7-ступенчатым роботом. Дизелю положен только 8-ступенчатый автомат.

Самое главное - новая платформа обеспечивает возможность использованя электрических двигателей. Собственно через некоторое время новому кроссоверу будут предложены мягкая гибридная силовая установка и подключаемый гибрид.