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6 июл 2021

Представлен новый Kia Sportage

Представлен новый Kia Sportage
Автор фото: фирма-производитель

Состоялась мировая премьера пятого поколения Kia Sportage. Инновационность новой модели выводит ее на новый уровень

Начнем с технической составляющей. Пятое поколение Sportage создано на новой платформе Kia N3. Что касается двигателей, то на старте продаж под капотом машины расположится бензиновый двигатель 1,6 TGDI мощностью в 180 лошадиных сил. Чуть позже появится и альтернатива  в виде дизельного двухлитрового двигателя. Любопытно, но он развивает практически схожую мощность – 186 лошадиных сил. Что касается трансмиссий, то бензиновый мотор сочетается с механикой или 7-ступенчатым роботом. Дизелю положен только 8-ступенчатый автомат.

Самое главное -  новая платформа обеспечивает возможность использованя электрических двигателей. Собственно через некоторое время новому кроссоверу будут предложены мягкая гибридная силовая установка и подключаемый гибрид.

При написании новости использовалась информация:
Kia

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