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23 июл 2021

Kia Sportage превратился в Гибрид

Kia Sportage превратился в Гибрид
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia рассекретила гибридную модификацию кроссовера Sportage нового поколения для домашнего рынка

Собственно сам гибрид состоит из турбомотора 1.6, который знаком россиянам по моделям Soul и ProCeed, и электромотора. Совокупная мощность силовой установки 230 лошадиных сил. Интересно, но производитель ничего не упоминает о возможностях передвижения новинки на электрическом ходу. Впрочем, когда замечаешь, что батарея здесь очень маленькая (всего 1.49 кВт.ч), понимаешь, что электромотор здесь выступает лишь в роли «придатка» ДВС.

Важное уточнение – полного привода на такой версии кроссовера нет.  Также нет никаких известий относительно появления данной модификации на российском рынке, хотя обычный Sportage, по неофициальным данным, должен приехать к нам уже во втором квартале следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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