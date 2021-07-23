Kia Sportage превратился в Гибрид

Компания Kia рассекретила гибридную модификацию кроссовера Sportage нового поколения для домашнего рынка

Собственно сам гибрид состоит из турбомотора 1.6, который знаком россиянам по моделям Soul и ProCeed, и электромотора. Совокупная мощность силовой установки 230 лошадиных сил. Интересно, но производитель ничего не упоминает о возможностях передвижения новинки на электрическом ходу. Впрочем, когда замечаешь, что батарея здесь очень маленькая (всего 1.49 кВт.ч), понимаешь, что электромотор здесь выступает лишь в роли «придатка» ДВС.

Важное уточнение – полного привода на такой версии кроссовера нет. Также нет никаких известий относительно появления данной модификации на российском рынке, хотя обычный Sportage, по неофициальным данным, должен приехать к нам уже во втором квартале следующего года.