Компания KIA предложила своим клиентам новую программу послепродажного обслуживания – «Быстрый сервис». Выполнение определенного набора стандартных операций у официального дилера теперь будет занимать всего 60 минут

В перечень этих операций входят диагностика и дозаправка системы кондиционирования, замена всех фильтров, замена масла в двигателе и в АКПП, замена перегоревших ламп, промывка топливных форсунок, замена свечей зажигания, замена щёток стеклоочистителя, замена электромотора стеклоомывателя, замена тормозных колодок и тормозных дисков, замена стоек стабилизатора, замена шаровых опор, диагностика и регулировка сход-развала, замена ступичного подшипника или ступицы в сборе, ремонт шин и балансировка колес. Каждый дилер вправе по своему усмотрению расширить этот список операций.

На данный момент участниками новой программы стали 100 официальных дилеров KIA по всей России. В дальнейшем планируется расширить список техцентров, предоставляющих услуги «Быстрого сервиса».