Компания Kia представила ограниченную серию Red Line для своих четырех моделей: cee’d, Soul, Optima и Sportage. Данная серия была разработана специально для российского рынка.



Хэтчбек и универсал cee’d получили версию Red Line в двух комплектациях: Comfort и Luxe. Хэчтбек предлагается по цене 1 028 900 и 1 113 900 рублей соответственно, а универсал — в 1 058 900 рублей и 1 143 900 рублей.



В комплектацию cee’d Red Line Comfort входят 16-дюймовые легкосплавные диски, тонировка задней полусферы, системой курсовой устойчивости ESC, системой помощи при экстренном торможении BAS, системой помощи при старте на подъеме НАС, интегрированной системой активного управления VSM, датчиком света, задними датчиками парковки и камерой заднего вида. Машины оснащены 2-зонным климат-контролем с автоматической системой предотвращения запотевания лобового стекла и мультимедийная системой с 4,3-дюймовым экраном.



В комплектации Luxe хэтчбек и универсал получили светодиодные ДХО и фонари. Салон имеет эксклюзивную отделку салона Brown. В оснащение входит мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и сервисами TomTom, обновляющими информацию о пробках и камерах фиксации в реальном времени по системе RDS.



Kia Soul Red Line предлагается для комплектаций Classic и Comfort по цене 1 001 900 и 1 091 900 рублей соответственно. Внешне автомобили отличаются 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками 16” и рейлингами на крыше. Они дополнительно оснащаются датчиком света, круиз-контролем, задними датчиками парковки и камерой заднего вида, а также мультимедийной системой с 5-дюймовым цветным дисплеем, радиоприемником с RDS и поддержкой МР3. В комплектации Comfort Red Line дополнительно устанавливаются светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, проекционные («линзованные») основные фары. Кроссовер также оснащается мультимедийно-навигационной системой с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Седан Optima Red Line предлагается только в комплектации Luxe. С двигателем объемом 2 л (150 л. с.) он обойдется в 1 474 900 рублей, а с двигателем 2,4 GDI (188 л. с.) в 1 554 900 рублей. Обе версии оснащаются ксеноновыми фарами с омывателями, системой кругового обзора с 4 камерами, а также 18-дюймовыми дисками от версии GT Line.

Кроссовер Kia Sportage Red Line доствуен в комплектации Comfort. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 2 л (150 л. с.), автоматической коробкой передач, передним (1 594 900 рублей) или полным (1 674 900 рублей) приводом. В спецсерии он получил рейлинги на крыше и тонировку задних стекол, а также ксеноновые фары с омывателями.

В список оснащения вошли система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, датчик света, камера заднего вида с динамическими линиями разметки и электрохромным салонным зеркалом. Мультимедийно-навигационная система с дисплеем 7-дюймовым экраном совместима с Apple CarPlay и Android Auto и поддерживает обновление дорожной информации в реальном времени.