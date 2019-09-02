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2 сен 2019

Гибрид и «Сид»

Гибрид и «Сид»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia сообщила о появлении двух новинок: XCeed Plug-in Hybrid и Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid. Обе они укомплектованы 141-сильной гибридной установкой, в состав которой входят 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор

Электромотор питает аккумуляторная батарея емкостью 8,9 киловатт-часа, что обеспечивает обоим автомобилям запас хода на одной электроэнергии до 60 километров.  Стоит отметить, что оба автомобиля обладают технологий рекуперации кинетической энергии. К слову, произошло изменение в трансмиссиях - автомобили доступны лишь с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

В Kia подчеркнули, что новинки предназначены только для европейского рынка. Что же касается России, то «уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры не позволяют говорить о выводе гибридных версий».

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