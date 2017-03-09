На автосалоне в Швейцарии дебютировали сразу два новых автомобиля KIA с гибридными силовыми установками – это кроссовер Kia Niro Plug-in Hybrid и универсал Kia Optima Plug-in Hybrid

По заявлению корейской компании, кроссовер KIA Niro Plug-in Hybrid (на фото), дебютировавший на автосалоне, отвечает сразу на два вызова времени: растущему спросу на экологичность и увеличивающейся популярности компактных кроссоверов. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя объемом 1,6 литра и электромотора, питающегося от литий-полимерных батарей емкостью 8,9 кВт/ч, расположенных под задними креслами и полом багажника.

По схожей гибридной концепции выполнена и вторая мировая премьера салона - KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid, но запаса ее АКБ с емкостью 11,2 кВт/ч хватит на 60 километров, а 2-литровый бензиновый мотор в сочетании с 50-киловатным электрическим в общей сложности выдает 205 лошадиных сил. Как и новый кроссовер Niro, гибридный KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid можно заряжать как «от розетки», так и непосредственно во время движения. По расчетам аналитиков, такая схема силовой установки позволяет сэкономит примерно 25% топлива по сравнении с обычными, бензиновыми автомобилями.

Обе модели начнут продаваться в Европе уже этой осенью, а для России пока доступны не будут – компания считает, что инфраструктура для таких гибридов у нас пока недостаточно развита, да и поддержки со стороны государства никакой.