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17 сен 2018

Хорошая новость для приверженцев KIA – продажи машин с пробегом растут

Хорошая новость для приверженцев KIA – продажи машин с пробегом растут

По данным статистики за прошлый месяц продажи машин с пробегом марки КИА в РФ значительно выросли

В целом показатель роста составил 38%. Аналитики отмечают, что большой вклад в такое значительное увеличение внесла программа «КИА уверен», которую осуществляют дилеры корейской марки. Условия программы предполагают выкуп на льготных условиях машин, возрастом менее 4-х лет с пробегом до 120 тыс. км. Для участников программы предоставляются дополнительные возможности по страхованию и техническому обслуживанию. Увеличение количества проданных машин через дилерскую программу составило 41%.

Кроме действий дилеров на вторичном рынке свою роль сыграло и увеличение продаж новых машин. Корейцы предприняли в этом году довольно большие усилия по росту своей доли на рынке. Количество дилеров в РФ увеличилось, появились и новые центры обслуживания, часто организуются различные акции по привлечению покупателей. Всё это говорит о стабильности роста числа машин КИА на наших дорогах. Судя по всему, такая тенденция сохранится и в последующие годы.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, Faktom.ru

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