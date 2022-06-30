Электрокар Kia EV6 смог победить Ferrari в гонке

Любители электрокаров уже приготовили свои ладони для аплодисментов, но мы их разочаруем - Ferrari была старой!

Впрочем, спорткар всегда остается спорткаром - в любом возрасте. Среднемоторный заднеприводный Ferrari F355 1993 года оснащён восьмицилиндровым мотором объёмом 3,5 литра. Развивает он 380 л.с. и 360 Нм и работает с механической коробкой. В противники ему вызвался 325-сильный электрокар Kia.

Всего было проведено три заезда, и в первом "кореец" победил с большим отрывом. Причем отставание происходило в момент, когда пилот Ferrari переключал передачи. Впрочем, два других заезда показали совсем другой расклад - старый F355 разделал электрокар "под орех".