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24 янв 2020

Kia анонсировала премьеру нового кроссовера

Kia анонсировала премьеру нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia в феврале представит новый компактный кроссовер QYi, который по размерам меньше Seltos

Официальная премьера новинки состоится на мотор-шоу в Дели в начале февраля 2020 года.
На автосалоне будет показан концепт будущей машины. В будущем прототип получит серийную версию, которая предназначается в первую очередь для Индии. Также ожидается, что новинка появится и на других рынках.

Судя по первым изображениям, кроссовер получит большие воздухозаборники, светодиодные фары и фирменную решетку радиатора «Нос тигра». Также паркетник оснастят рельефным капотом и массивными крыльями. Традиционные дверные ручки у кроссовера на изображениях отсутствуют. Вполне возможно, что их сделают скрытыми. В гамму моторов паркетника, как сообщает Carscoops, могут войти бензиновые агрегаты объемом 1,0 и 1,2 литра. Также не исключается появление дизельного агрегата. Коробки передач — шестиступенчатая механика и «автомат». Старшие версии могут получить преселективную коробку передач 7DCT.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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