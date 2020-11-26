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26 ноя 2020

Kia Ceed обзавелся новыми моторами

Kia Ceed обзавелся новыми моторами
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia расширила линейку бензиновых и «мягких» гибридных силовых установок для семейства Ceed, в том числе у модели появился двигатель 1.5 T-GDi Smartstream – он доступен как с электрической надстройкой, так и без. Новинки уже доступны для заказа в Европе, а решение о новых моторах для российского Ceed пока не принято

В Европе семейство Ceed представлено хэтчбеком, универсалом, шутинг-брейком ProCeed, а также кроссовером XCeed. Турбомотор Smartstream 1.5 T-GDI (160 сил, 253 Нм момента) с непосредственным впрыском топлива стал доступен для всех четырех вариантов кузова, включая версию GT-Line. Он предлагается как в бензиновом варианте, так и в составе новой гибридной силовой установки EcoDynamics+, выполненной по схеме «мягкого» гибрида. В гамме двигателей он займет место устаревшего 1,4-литрового T-GDi. Пару агрегату составляет механическая трансмиссия либо семиступенчатый «робот» 7DCT с двумя сцеплениями.

Для всего семейства Ceed «мягко-гибридная» установка будет доступна с роботизированной коробкой передач, а на модели XCeed ее также предложат с «интеллектуальной» механикой iMT. Пятидверный хэтчбек Ceed, укомплектованный новым мотором 1.5 T-GDi в сочетании с механикой, набирает первую «сотню» за 8,4 секунды, а вариант с «роботом» – за 8,6 секунды. Показатели Ceed Sportswagon и ProCeed одинаковые и составляют 8,6 секунды (с механикой) или 8,8 секунды (с 7DCT). Кроссовер XCeed с механикой или «роботом» разгоняется до 100 километров в час за девять или 9,2 секунды соответственно.

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