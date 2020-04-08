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8 апр 2020

KIA объявляет о возможности отсрочки прохождения регламентного ТО

KIA объявляет о возможности отсрочки прохождения регламентного ТО
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS принято решение о возможности отсрочки прохождения регулярного ТО на срок до 1 месяца при наличии уважительной причины, связанной с пандемией коронавируса

Согласно действующему регламенту о ТО автомобилей KIA, установленный период прохождения ТО составляет 12 месяцев или 15 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Также для автомобилей с бензиновым турбированным двигателем с непосредственным впрыском топлива (T-GDI) следует производить замену моторного масла через каждые 6 месяцев или 7500 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Однако, исходя из текущей ситуации, связанной с повышенной эпидемиологической опасностью, ООО «KMР и СНГ» принято решение о возможности отсрочки очередного прохождения ТО, если своевременное его прохождение является объективно невозможным в период действия режима самоизоляции на территории Российской Федерации, с 1 по 30 апреля. Владелец автомобиля KIA имеет право воспользоваться данной отсрочкой в случае невозможности своевременного прохождения ТО своего автомобиля в связи с закрытием дилерского центра, либо в случае нахождения клиента на лечении COVID-19.

Отсрочка предоставляется на срок до 1 календарного месяца, начиная с даты, не позже которой необходимо пройти ТО согласно Регламенту. Данная отсрочка распространяется исключительно на временной интервал прохождения ТО (если временной интервал прохождения ТО истекает в период с 1 по 30 апреля 2020 года), интервал прохождения ТО по пробегу остаётся неизменным. Срок действия отсрочки может быть подвергнут дальнейшим изменениям в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, о чем ООО «КМР и СНГ» может проинформировать дополнительно.

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