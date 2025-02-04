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4 фев 2025

Kia отзывает почти 30 000 технически неисправных автомобилей в России

Kia отзывает почти 30 000 технически неисправных автомобилей в России

Компания Kia объявила масштабную отзывную кампанию в России, которая затронет 29 988 автомобилей трех моделей. Причиной стали потенциальные технические неисправности, способные повлиять на безопасность эксплуатации

Наибольшее число отзываемых машин — 29 141 кроссовер Kia Sportage, выпущенные в 2014–2016 годах. В этих автомобилях выявлена вероятность замыкания в блоке ABS/ESC, что может привести к повышенному риску возгорания. Специалисты должны будут заменить мультипредохранитель систем ABS и крышку блока предохранителей.

К тому же, под отзыв попали 729 седанов Kia Quoris, произведенных с 2015 по 2018 год, и 118 минивэнов Kia Carnival, реализованных в 2021–2022 годах. В первом случае проблема связана с неисправностью системы стабилизации ESC, из-за чего на приборной панели может загораться предупреждающая лампа. У Carnival, в свою очередь, выявлена недостаточная фиксация молдинга крыши, который может отсоединиться во время движения, создавая опасность для других участников дорожного движения.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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