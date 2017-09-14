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14 сен 2017

Kia переманила дизайнера BMW X5 и X6

Kia переманила дизайнера BMW X5 и X6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia продолжает усиливать свою команду: корейцы объявили о том, что бывший дизайнер BMW и Great Wall Пьер Леклерк перешел к ним на работу в дизайн-студию Kia в Сеуле.

Самыми известными работами Леклерка являются оригинальные BMW X5 и X6, а в компании Great Wall он разрабатывал облик моделей суббрендов Haval и Wey. Соответственно, в Kia явно хотят усилить дизайнерскую составляющую при разработке следующих поколений своих кроссоверов.

О том, что бельгиец покинул Great Wall стало известно на прошлой неделе, но в официальном сообщении компании не было сказано ни слова о причинах ухода Леклерка из Great Wall. По неофициальным данным у него возникли существенные разногласия с руководством компании.

Пока в Kia не сообщили какой «фронт работ» будет в введенье Леклерка, но подчиняться он будет напрямую вице-президенту Hyundai и Kia, а также шеф-дизайнеру Kia Петеру Шрайеру.

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Kia

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