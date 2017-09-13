Компания Kia представила на автосалоне во Франкфурте субкомпактный кроссовер Stonic. Машина создана на одной платформе с Hyundai Kona, но как и другие модели отличается от «собратьев» более агрессивным молодежным дизайном.

У Kia Stonic как будто двойная улыбка: первая создается фирмернной радиаторной решеткой «улыбка тигра», а вторая — прорезью в переднем бампере. Внедорожности облику добавляют короткие свесы, обвес из неокрашенного пластика, а свежести: двухцветная схема окраски кузова.

В салоне также весело и молодежно за счет вставок в цвет кузова, плавных линий и изогнутой передней панели. На центральной коносоли разметился большой экран мультимедийной системы с подджеркой Apple CarPlay и Android Auto. В опциях у кроссовера: подогрев передних сидений, круиз-контроль и система бесключевого доступа.

На европейском рынке Kia Stonic будет представлен с литровым турбодвигателем мощностью 120 л.с., атмосферным 1,25-литровым (84 л.с.) 1,4-литровым (100 л.с.) и 1,6-литровым турбодизелем. Основными конкурентами машины станут Reanult Captur, Peugeot 2008 и новый Volkswagen T-Roc. К нам машина не попадет: если ее импортировать, то по цене она не сможет конкурировать с более крупными представителями класса, а для локализации производства не найдется заметного спроса.