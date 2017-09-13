Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2017

Kia показала новый кроссовер. Но мы его не увидим

Kia показала новый кроссовер. Но мы его не увидим
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia представила на автосалоне во Франкфурте субкомпактный кроссовер Stonic. Машина создана на одной платформе с Hyundai Kona, но как и другие модели отличается от «собратьев» более агрессивным молодежным дизайном.

У Kia Stonic как будто двойная улыбка: первая создается фирмернной радиаторной решеткой «улыбка тигра», а вторая — прорезью в переднем бампере. Внедорожности облику добавляют короткие свесы, обвес из неокрашенного пластика, а свежести: двухцветная схема окраски кузова.

В салоне также весело и молодежно за счет вставок в цвет кузова, плавных линий и изогнутой передней панели. На центральной коносоли разметился большой экран мультимедийной системы с подджеркой Apple CarPlay и Android Auto. В опциях у кроссовера: подогрев передних сидений, круиз-контроль и система бесключевого доступа.

На европейском рынке Kia Stonic будет представлен с литровым турбодвигателем мощностью 120 л.с., атмосферным 1,25-литровым (84 л.с.) 1,4-литровым (100 л.с.) и 1,6-литровым турбодизелем. Основными конкурентами машины станут Reanult Captur, Peugeot 2008 и новый Volkswagen T-Roc. К нам машина не попадет: если ее импортировать, то по цене она не сможет конкурировать с более крупными представителями класса, а для локализации производства не найдется заметного спроса.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Kia

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Proceed

Kia рассекретила новый концепт

07 сентября 2017
Kia Sorento 2018

Известно, когда обновленный Kia Sorento появится в России

06 сентября 2017
Kia Picanto

Kia Picanto притворился кроссовером

05 сентября 2017
Kia

Kia намекнула на новый cee’d концептом

30 августа 2017
Kia Rio

В России собрали 28 000 предзаказов на новый Kia Rio

17 августа 2017
Kia

Kia собрала поклонников в Парке Легенд

03 августа 2017

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7