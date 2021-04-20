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20 апр 2021

Kia представила новый Cerato

Kia представила новый Cerato
Автор фото: фирма-производитель

Новый Cerato(K3) был представлен еще в неделю назад. Теперь же нам показали автомобиль в форм-факторе хэтчбека.

Нет, мы сейчас не говорим о семействе Ceed!  На китайском рынке K3 хэтчбек и Ceed – абсолютно разные автомобили.  Но сконцентрируемся на новинке – пятидверка претерпела ровно такие же изменения, как и седан – новые фары, бампера и боковые молдинги. Задняя же часть осталась без изменений. В салоне – новая мультимедийная система с 11-дюймовым экраном.

Что касается двигателей, то  хэтчбек оснащен безальтернативным турбо-мотором 1.6.  Его мощность -204 лошадиные силы, и если вам этот мотор показался знакомым, то это неслучайно.  Да, такая же силовая установка (слегка дефорсированная до 199 лошадиных сил) устанавливается на отечественные модели Soul и ProCeed.

При написании новости использовалась информация:
drom

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