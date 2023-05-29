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29 май 2023

Kia разрабатывает «рамный» пикап

Kia разрабатывает «рамный» пикап

Компания Kia официально подтвердила разработку рамного пикапа. Хотя дату премьеры так и не объявили, но инсайдеры полагают, что она случится в следующем году, так как сам процесс проектирования ведется уже с конца 2020 года

На сегодняшний день мы знаем, что машину покажут в версии Double-Cab, проще говоря в четырехместном исполнении. Машину не делают с нуля – за основу возьмут платформу внедорожника Mohave с дизельным двигателем.

Любопытный факт – приоритетным рынком для пикапа станет Австралия и этот выбор неслучаен, так как местный офис лоббировал данный проект на протяжении пяти лет, дабы отнять долю рынка у японских машин вроде Mitsubishi L200 или Toyota. К слову, целевыми показателями в разработке являются: грузоподъёмность в 1000 килограммов и максимальная масса буксируемого прицепа в 3500 килограммов.

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