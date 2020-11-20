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20 ноя 2020

Kia тестирует на Нюрбургринге неизвестный кроссовер

Kia тестирует на Нюрбургринге неизвестный кроссовер

На гоночную трассу Нюрбургринг в Германии Kia Motors вывела на доводочные испытания прототип неизвестного кроссовера — по слухам, под тщательной маскировочной пленкой может скрываться перспективный электромобиль марки

По пропорциям машина перекликается с концепт-карами Imagine и Futuron, представленными в марте и ноябре 2019 года. Тестируемый прототип, судя по снимкам, является купе-кроссовером, это либо новая модель на электротяге, либо следующее поколение кроссовера Sportage. Легендарную немецкую трассу Нюрбургринг прототип покорял, не издавая шума от силовой установки.

По данным издания Motor1, новая модель создана на модульной электрической платформе Hyundai E-GMP, благодаря чему у Kia появится возможность установить в нее емкий высоковольтный аккумулятор, энергии которого хватит для обеспечения запаса хода в 500 километров. О том, когда новинка будет представлена, информации на данный момент нет. Вероятно, произойдет это в конце 2021 года.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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