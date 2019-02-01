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1 фев 2019

Kia везет в Женеву новый кроссовер

Kia везет в Женеву новый кроссовер

В шпионские объективы попал интересный автомобиль от Kia. Закрытый камуфляжем, он все же не смог скрыть некоторые черты, которые говорят нам о том, что здесь замешан Ceed. Неужели корейцы готовят версию X-line?

С большой долей вероятности можно говорить, что это именно так.  Инсайдеры уверены, что нас ожидает вседорожная модификация модели Kia Ceed третьего поколения, отличающаяся от хэтчбека увеличенным дорожным просветом и дополнительной защитой кузова. Не исключено, что автомобиль получит багажное отделение большего объема, а также переработанную заднюю часть кузова, так как на нее приходится большая часть камуфляжа.

Что касается мотора, то вседорожный «Сид» разделит линейку двигателей с обычным хэтчбеком, в которую входят: трехцилиндровый турбо - мотор объемом 1 литр с мощностью в 120 "лошадей", а также 1,6-литровый 115-сильный дизель. Согласно иерархии автомобиль будет располагаться между кроссоверами Sportage и Stonic. Последний на нашем рынке не представлен, скорее всего,  данная новинка до России также не доберется.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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