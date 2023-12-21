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21 дек 2023

Kia выводит на рынок новый кроссовер Clavis

Kia выводит на рынок новый кроссовер Clavis
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia представила новый субкомпактный кроссовер Clavis, который будет продаваться на индийском рынке. Рыночный дебют модели состоится в 2024 году

Kia Clavis займет промежуточное место между Kia Sonet и Kia Seltos. Точные габариты пока неизвестны, но можно предположить, что длина составит от 3995 до 4365 мм. Его главная отличительная особенность - повышенный уровень проходимости. Однако привод будет исключительно передний. Автомобиль получит агрессивный дизайн, но сохранит фирменный стиль корейского бренда.

О силовой установке пока нет информации. Скорее всего, это будет традиционный ДВС, возможно, и в составе гибрида. В перспективе модель может получить и электромотор, но дебют такой модификации состоится позднее всех.

При написании новости использовалась информация:
autocarindia

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