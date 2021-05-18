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18 май 2021

Новый Kia K900 показали на фото

Новый Kia K900 показали на фото
Автор фото: фирма-производитель

Теперь можно откровенно говорить – между дизайном предшественника и дизайном новинки будет пропасть.

Да,  новый K900 можно действительно назвать таковым (во всяком случае, в плане дизайна). Конечно же, общие пропорции  массивного седана сохранены, но появилось очень много новых деталей, например, передняя и задняя оптика, выполненная в стиле последних моделей Genesis. Новые передние крылья, бампера… - перечислять все можно долго, но факт остается фактом – новый K900 выглядит, как минимум, интересно.

К сожалению, про интерьер ничего определенного сказать нельзя – он остается засекреченным. То же самое касается и моторной линейки, хотя поговаривают, что ее позаимствуют у текущего поколения. То есть с высокой долей вероятности под капотом нового K900 стоит ожидать бензиновых моторов 3.0, 3.8, 5.0, а также турбо-агрегата 3.3, которые будут сочетаться с автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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