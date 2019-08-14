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14 авг 2019

Представлен новый "глазастый" Mohave

Представлен новый "глазастый" Mohave
Автор фото: фирма-производитель
Компания Kia опубликовала первые фотографии большого серийного внедорожника Mohave нового поколения. Запуск модели на домашнем рынке в Корее состоится в сентябре этого года, а затем она доберется до других стран.

В целом новинка получилась похожей на концепт-кар Mohave Masterpiece, который был представлен в марте нынешнего года на мотор-шоу в Сеуле. От концепта серийный кроссовер и перенял, к слову, ту самую "многоглазую" оптику. Основные же отличия между прототипом и товарным автомобилем заключаются в оформлении радиаторной решетки, форме корпусов внешних зеркал, а также в двери багажного отделения и противотуманных фарах.
 

По предварительным данным, в Южной Корее новый Kia Mohave предложат с трехлитровым турбодизелем V6, развивающим 260 л. с. и 560 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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