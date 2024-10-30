Представлен новый рамный пикап Kia Tasman

Компания Kia подробно рассказала о своем новом пикапе Tasman. Автомобиль поступит в продажу в 2025 году на рынках Южной Кореи, Австралии, Ближнего Востока и Африки

Kia Tasman сконструирован на новой рамной платформе, получил полный привод и блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциалов. Приводится в движение пикап либо 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 281 л.с. (421 Нм), либо 2,2-литровым дизельным агрегатом на 210 л.с. (441 Нм). В любом случае, двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, но дизель также может агрегатироваться 6-ступенчатой “механикой”. Заявленный разгон до “сотни” составляет 8,5 и 10,4 с. соответственно моторам.

Одна из главных “фишек” Tasman - это его дизайн. Снаружи автомобиль выделяется крупной решеткой радиатора, узкой вертикальной оптикой и массивным внедорожным обвесом. Покупателям будут предложены версии с двухдверным или четырехдверным кузовом. Габариты автомобиля: длина - 5410 мм, ширина - 1930 мм, высота - от 1870 до 1920 мм (в зависимости от модификации) и колёсная база - 3270 мм. Дорожный просвет - 224-252 мм. Глубина преодолеваемого брода - 800 мм. Заявленная грузоподъемность - от 1017 до 1195 кг.

Отдельное внимание привлекает и интерьер пикапа. В салоне установлена единая цифровая панель “приборки”, мультимедийной системы и небольшого информационного экрана между ними. Здесь есть множество емкостей для хранения предметов: на дверях, центральном тоннеле и под сиденьями. Оснащение также включает премиальную аудиосистему Harman-Kardon, а отделка выполнена из кожзама и других экологичных материалов.

