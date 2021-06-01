Российский Kia Sorento получил новый двигатель

Компания Kia Russia & CIS сообщает о расширении гаммы двигателей Kia Sorento. Помимо бензинового 2.5 MPI и дизельного 2.2 CRDi среднеразмерный кроссовер оснащается теперь новым бензиновым двигателем Lambda III V6 3,5 MPI.

Новый мотор развивает мощность в 249 лошадиных сил и сочетается с 8-ступенчатым автоматом. С таким двигателем Kia Sorento способен разогнаться до 100 км/ч за 8,0 секунд, а максимальная скорость автомобиля превосходит отметку в 200 километров в час. Интересно, но производитель заявляет и сравнительно низкие показатели по расходу топлива - не более десяти литров на сотню километров (в смешанном цикле).

Важное замечание новый двигатель предлагается только для старших комплектаций, начиная с версии Luxe. То есть, автомобили в базовых комплектациях Сlassic и Comfort будут оснащаться лишь атмосферным двигателем 2.5. Турбодизель 2.2 также является прерогативой старших версий.