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1 июн 2021

Российский Kia Sorento получил новый двигатель

Российский Kia Sorento получил новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia Russia & CIS сообщает о расширении гаммы двигателей Kia Sorento. Помимо бензинового 2.5 MPI и дизельного 2.2 CRDi среднеразмерный кроссовер оснащается теперь новым бензиновым двигателем Lambda III V6 3,5 MPI.

Новый мотор развивает мощность в 249 лошадиных сил и сочетается с 8-ступенчатым автоматом. С таким двигателем Kia Sorento способен разогнаться до 100 км/ч за 8,0 секунд, а максимальная скорость автомобиля превосходит отметку в 200 километров в час. Интересно, но производитель заявляет и сравнительно низкие показатели по расходу топлива - не более десяти литров на сотню километров (в смешанном цикле).

Важное замечание новый двигатель предлагается только для старших комплектаций, начиная с версии Luxe. То есть, автомобили в базовых комплектациях Сlassic и Comfort будут оснащаться лишь атмосферным двигателем 2.5. Турбодизель 2.2 также является прерогативой старших версий.

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