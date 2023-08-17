Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2023

Российский офис Kia переехал в Казахстан

Российский офис Kia переехал в Казахстан

Российский офис Kia открыл в Казахстане дочернюю компанию, благодаря которой сможет возобновить прямую операционную деятельность, приостановленную в 2022 году

Как стало известно, корейская компания Kia пока не стремится полностью покидать российский рынок по примеру других западных компаний. Вся деятельность на российском рынке теперь будет осуществляться через ООО «Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан».

Новый офис Kia планирует открыть совместное предприятие с компанией Allur Auto - крупнейшим автомобильным производителем Казахстана. Сейчас с конвейера завода Allur сходят такие модели как Kia K5, Sorrento, Picanto, Sportage, а к концу года к ним добавится и Cerato. Вероятно, на совместном предприятии компания наладит выпуск моделей, более популярных на российском рынке (Seltos и Ceed).

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Tasman

Новый пикап Kia Tasman

17 августа 2023
Kia EV5

Опубликованы изображения Kia EV5

15 августа 2023
Kia Sorento

Появились первые изображения кроссовера Kia Sorento

25 июля 2023
Kia Sportage 30th Edition

Kia Sportage получил “юбилейную” модификацию

21 июля 2023
Kia Cerato

В сети появились изображения обновлённого седана Kia Cerato

12 июля 2023
Kia Sonet

Kia Sonet приехал в Россию

07 июля 2023

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Li L9 - li l9 (2023) большой китайский «идеал»
Тест драйв
09 августа 2023

Li L9
"Большой китайский «Идеал»"
Changan CS95 - changan cs95 (2019) «лихие девяностые»
Тест драйв
02 августа 2023

Changan CS95
"«Лихие девяностые»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 5 8 0