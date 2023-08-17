Российский офис Kia переехал в Казахстан

Российский офис Kia открыл в Казахстане дочернюю компанию, благодаря которой сможет возобновить прямую операционную деятельность, приостановленную в 2022 году

Как стало известно, корейская компания Kia пока не стремится полностью покидать российский рынок по примеру других западных компаний. Вся деятельность на российском рынке теперь будет осуществляться через ООО «Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан».

Новый офис Kia планирует открыть совместное предприятие с компанией Allur Auto - крупнейшим автомобильным производителем Казахстана. Сейчас с конвейера завода Allur сходят такие модели как Kia K5, Sorrento, Picanto, Sportage, а к концу года к ним добавится и Cerato. Вероятно, на совместном предприятии компания наладит выпуск моделей, более популярных на российском рынке (Seltos и Ceed).