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17 ноя 2023

В Китае прошла презентация нового Kia EV5

В Китае прошла презентация нового Kia EV5
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Kia выводит на китайский рынок новую модель - электрический кроссовер EV5. В Поднебесной автомобиль оценили в 149 800 юаней (примерно 1 835 000 рублей)

Внешний облик автомобиля основан на новом фирменном дизайнерском стиле, в котором также выполнен недавно представленный кроссовер Kia EV9. Интерьер также выглядит достаточно интересно. Привлекает внимание форма передней панели, из которой возвышается единая цифровая панель “приборов” и мультимедийной системы. Также отмечается,  что автомобиль поддерживает систему автономного вождения уровня 2+. За безопасность водителя и пассажиров будут отвечать 7 подушек безопасности.

В основе конструкции лежит платформа E-GMP Kia. Стандартная версия оснащается электромотором на 218 л.с. Такой вариант получил батарею емкостью 64,2 кВт*ч. Запас хода составит 530 км на одном полном заряде. Также ожидается более дорогая комплектация с батареей емкостью 82 кВт*ч. Однако ценника на нее пока нет.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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