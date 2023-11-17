В Китае прошла презентация нового Kia EV5

Корейская компания Kia выводит на китайский рынок новую модель - электрический кроссовер EV5. В Поднебесной автомобиль оценили в 149 800 юаней (примерно 1 835 000 рублей)

Внешний облик автомобиля основан на новом фирменном дизайнерском стиле, в котором также выполнен недавно представленный кроссовер Kia EV9. Интерьер также выглядит достаточно интересно. Привлекает внимание форма передней панели, из которой возвышается единая цифровая панель “приборов” и мультимедийной системы. Также отмечается, что автомобиль поддерживает систему автономного вождения уровня 2+. За безопасность водителя и пассажиров будут отвечать 7 подушек безопасности.

В основе конструкции лежит платформа E-GMP Kia. Стандартная версия оснащается электромотором на 218 л.с. Такой вариант получил батарею емкостью 64,2 кВт*ч. Запас хода составит 530 км на одном полном заряде. Также ожидается более дорогая комплектация с батареей емкостью 82 кВт*ч. Однако ценника на нее пока нет.