В России начали продавать Kia K8

На торговых площадках стали появляться объявления о продаже бизнес-седана K8. «Серые» новинки завезены напрямую из Южной Кореи

Продаваемые автомобили оснащаются 3.5-литровым атмосферным мотором, мощность которого составляет 300 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется 8-ступенчатый автомат. На разгон до сотни такой автомобиль тратит семь секунд.

Что касается комплектации, то в стандартное оснащение входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система камер кругового обзора, встроенный видеорегистратор, система очистки воздуха, функция дистанционного управления автомобилем с ключа, подогрев всех сидений, а также встроенная мультимедийная система с экраном в 12 дюймов.