Автомобильный портал Motorpage
14 ноя 2022

В России начали продавать Kia K8

В России начали продавать Kia K8
Автор фото: фирма-производитель

На торговых площадках стали появляться объявления о продаже бизнес-седана K8. «Серые» новинки завезены напрямую из Южной Кореи

Продаваемые автомобили оснащаются 3.5-литровым атмосферным мотором, мощность которого составляет 300 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется 8-ступенчатый автомат. На разгон до сотни такой автомобиль тратит семь секунд.

Что касается комплектации, то в стандартное оснащение входят  адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система камер кругового обзора, встроенный видеорегистратор, система очистки воздуха, функция дистанционного управления автомобилем с ключа, подогрев всех сидений, а также встроенная мультимедийная система с экраном в 12 дюймов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

KIA может остановить продажи автомобилей в России

25 октября 2022
Kia Stinger [EU] (2021)

Kia Stinger уходит в прошлое

21 октября 2022
Kia Ray

Kia обновила свой микровэн Ray

11 августа 2022
Kia Rio (2012)

В России отзывают более ста тысяч Kia Rio

08 августа 2022
Kia Sportage (2022) вид сбоку

В Kia раскрыли российские комплектации и цены нового Sportage

18 июля 2022
Kia Xceed

Обновленному Kia Xceed – быть!

13 июля 2022

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) «а в этом вообще есть смысл?»
Тест драйв
31 октября 2022

Infiniti QX80
"«А в этом вообще есть смысл?»"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"

Написано новостей:

3 1 8 3 0