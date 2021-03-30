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30 мар 2021

В Россию приехал новый Kia Carnival

В Россию приехал новый Kia Carnival
Автор фото: фирма-производитель

Kia Motors объявила в России старт приема заказов на полноразмерный вэн Carnival нового поколения. Автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок.

Собственно, с них и начнем. Итак, на российском рынке автомобиль будет предлагаться либо с 3.5-литровым бензиновым мотором мощностью в 249 лошадиных сил, либо с 2.2-литровым дизельным двигателем. Он, в свою очередь, развивает 199 лошадиных сил. Трансмиссия одна на два двигателя – 8-ступенчатый «автомат». Любопытно, но бензиновый мотор доступен только в трех старших комплектациях. Базовые версии будут оснащаться дизелем.

Что касается комплектаций, то базовая версия будет уже хорошо наполненной. Здесь есть и семь подушек безопасности, и диодная оптика, и мультимедийная система с большим дисплеем. Для передних и задних пассажиров будет предложен кондиционер, который в старших версиях будет заменен на климат-контроль. Цены на автомобиль стартуют с отметки в  2 миллиона 599 тысяч рублей.

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