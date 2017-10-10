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10 окт 2017

Kia рассказала о Stinger для России

Kia рассказала о Stinger для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia объявила о том, что заднеприводный фастбэк Stinger появится на российском рынке в первом квартале 2018 года. Напомним, что эта заднеприводная модель стала новым флагманом корейцев.

Автомобиль будет доступен на нашем рынке с двумя бензиновыми двигателями. Первый — 2-литровый турбоагрегат мощностью 247 л.с. (он дефорсирован специально для нашего рынка). С этим силовым двигателем модель будет доступна как с задним, так и полным приводом. У двухлитрового Kia Stinger разгон до 100 км/ занимает 6 секунд. В Kia ожидают, что самой популярной у нас будет именно версия с 2-литровым двигателем и полным приводом.

Топовая версия будет оснащаться 3,3-литровым V6 мощностью 370 л.с.  С этим мотором Kia Stinger будет доступен исключительно с полным приводом. Разгон до «сотни» у топовой версии занимает 4,9 секунды.

Обе версии будут оснащаться исключительно 8-ступенчтой автоматической коробкой передач с возможностью ручного переключения передач подрулевыми лепестками.

В Kia пока не раскрывают цены и комплектации Stinger для российского рынка: компания обещает рассказать о них ближе к старту продаж.
 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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