Российский старт продаж флагманского фастбэка Kia Stinger все ближе: в Калининграде приступили к сборке данной модели, предзаказ на которую был начат совсем недавно. Машины у нас собирают по крупноузловой схеме, но это не мешает им получать российский VIN-код.

Пока компания назвала лишь стартовую цену на данную модель, она составляет 1 999 900 рублей. По такой цене можно будет заказать базовую комплектацию Stinger с 248-сильным 2-литровым турбодвигателем и задним приводом. С ним машина разгоняется до «сотни» за 6 секунд.

Кроме этой версии будет доступен и вариант с 3,3-литровым турбодвигателем V6 мощностью 370 л.с. В данной версии Stinger будет доступен исключительно с полным приводом. Разгон до 100 км/ч у него занимает 4,9 секунды, что делает данную модель самой динамичной в истории корейской марки.

Обе версии агрегатируются только 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью ручного переключения в том числе и с помощью подрулевых лепестков.