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18 сен 2019

В Kia Stinger перестали верить

В Kia Stinger перестали верить
Автор фото: фирма-производитель

Руководство марки пересмотрит концепцию модели и решит ее дальнейшую судьбу, так как спрос на Stinger не оправдывает ожиданий

В разговоре с журналистами на Франкфуртском автосалоне главный дизайнер Kia Грегори Гийом заявил, что он «не уверен в том, что дела Stinger идут настолько хорошо, как надеялись в компании». «Мы рассчитывали добиться успеха с этой моделью и возлагали на нее большие надежды, – пояснил он. – Но я надеюсь, что Stinger дадут второй шанс».

Проблемы Kia Stinger связаны не с его дизайном, который был разработан европейской студией, полагает топ-менеджер. Он связывает неустойчивые позиции модели с ее высокой ценой. Что же касается будущего модели, то в качестве одного из вариантов развития событий может выступить полная электрификация модели.

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